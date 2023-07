USA giver militærstøtte til Taiwan for millioner af dollar

USA vil give 345 millioner dollar i militærhjælp til Taiwan - svarende til omkring 2,3 milliarder danske kroner.

Det oplyser Det Hvide Hus fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Taiwan, der i modsætning til Kina er et demokrati, har haft en uafhængig regering siden 1949.

Men den kinesiske regering betragter det som en del af Kina og har gentagne gange truet med at invadere Taiwan.

Spændingerne er taget til, efterhånden som Kina har stået bag regelmæssige indtrængen med krigsfly og flådefartøjer rundt om øen.

Samtidig har USA forsøgt at styrke Taiwans militære muskler for at hindre en eventuel invasion.

Nu har Det Hvide Hus også præsenteret den nye militærpakke med "forsvarsartikler og -tjenester fra forsvarsministeriet samt militær uddannelse og træning for at støtte Taiwan". Sådan lyder det i en udtalelse, skriver AFP.

Ifølge Reuters har forsvarsministeriet i Taiwan takket USA for landets "faste sikkerhedsforpligtelse" og tilføjet i en erklæring, at det ikke vil kommentere pakkens detaljer på grund af den "stiltiende aftale" mellem de to parter.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere godkendt et potentielt salg af ammunition og logistisk støtte til Taiwan i to separate handler, som har en værdi på op til 440 millioner dollar, omkring tre milliarder kroner.

Efterfølgende har Kina udtrykt stærk utilfredshed mod amerikanske våbensalg til Taiwan.

Da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, i august sidste år besøgte Taiwan, gennemførte Kina storstilede krigsøvelser rundt om øen.

Også efter Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, besøgte USA tilbage i april, tog spændingerne til, og Kinas militær igangsatte en tre dage lang militærøvelse omkring Taiwan.

Dengang krydsede 42 militærfly og otte skibe grænsen i Taiwanstrædet.

Den selvudnævnte stat Taiwan er ikke anerkendt af USA og EU-landene, som fører en såkaldt ét-Kina-politik. Det betyder, at de ikke har diplomatiske forbindelser med Taiwan.

