USA giver titusinder af venezuelanere særlig beskyttelse

Levevilkårene i Venezuela viser, at det er et land, som ikke beskytter dets egne indbyggere, siger USA.

De amerikanske myndigheder har besluttet at give titusindvis af venezuelanere i landet særlig beskyttelsesstatus.

Det betyder, at de nu kan søge om midlertidigt ophold i USA. Dette ventes at føre til omkring 320.000 ansøgninger.

Levevilkårene under præsident Nicolas Maduros regime har fået millioner af indbyggere til at flygte fra Venezuela.

Den amerikanske minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, siger, at den særlige beskyttelsesstatus skal gælde 18 måneder frem - til september 2022.

– Levevilkårene i Venezuela viser, at det er et land, som er i oprør. Det er ikke i stand til at beskytte dets egne indbyggere, siger Mayorkas.

Venezuela er fastlåst i en dyb økonomisk krise og en magtkamp mellem regimet og oppositionen, som ledes af den tidligere parlamentsformand Juan Guaidó.

Præsident Maduro er en ivrig tilhænger af det socialistiske regime, som forgængeren Hugo Chávez udviklede. Det var centralisering af magten hos præsidenten, nationaliseringer, øget beskatning af landets rigeste og af udenlandske selskaber.

Landets opposition kalder regimet for "udemokratisk".

Bruxelles har indført sanktioner mod venezuelanske embedsmænd på grund af krænkelser af menneskerettighederne i landet. Mindst 55 medlemmer af Maduros regime er underlagt EU-sanktioner i form af spærrede bankkonti og indrejseforbud.

Maduro blev genvalgt ved et valg i december. EU og USA siger, at valget, der blev boykottet af oppositionen, var præget af svindel.

Den forudsigelige valgtriumf til Maduro gav socialistpartiet kontrol over en udvidet nationalforsamling med 227 medlemmer.

Oppositionslederen Juan Guaidó, som støttes af USA og EU, er blevet svækket gennem de seneste måneders udvikling.

Omkring fem millioner har forladt det kriseramte Venezuela i protest mod regimet.

Venezuelas økonomi er svækket af omfattende amerikanske sanktioner, som betyder, at Opec-landet ikke har nogen særlig indtjening på olieeksport.

