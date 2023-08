USA godkender første pille mod fødselsdepression

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, har fredag for første gang godkendt en pille til behandling af fødselsdepression.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det menes, at fødselsdepression påvirker omkring en halv million kvinder i landet hvert år.

Lægemidlet, som er en antidepressiv, er "det første orale lægemiddel til behandling af fødselsdepression hos voksne", lyder det i en udtalelse fra FDA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre har medicinsk behandling mod fødselsdepression kun været muligt ved hjælp af drop, der skal gives af en sundhedsprofessionel.

Læge Asima Ahmad, der er medicinsk chef hos Carrot Fertility, en sundhedsvirksomhed i Californien siger, at omkring en ud af otte kvinder oplever symptomer på fødselsdepression efter at have født.

Blandt dem, der oplever symptomer, er det 75 procent, der ikke får behandling, siger hun.

- Disse tal er højere blandt minoritetsbefolkningen. 81 procent af sorte kvinder og 76 procent af latinamerikanske kvinder siger, at de gerne ville have fået mere at vide om mental sundhed efter fødslen, inden de fik børn, sammenlignet med 70 procent af kvinder i hele befolkningen, siger hun ifølge AFP.

Pillen, der er lavet specifikt til at behandle fødselsdepression, virker hurtigere end andre antidepressive lægemidler og er lavet til at blive tage over en periode på to uger.

Forsøg med pillen har vist, at dens bivirkninger er mindre alvorlige end andre antidepressiva, der kan føre til pludseligt tab af bevidsthed, vægtøgning eller seksuel dysfunktion, siger Asima Ahmad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tiffany Farchione, der er leder for psykiatri i FDA's Center for Læggemiddelevaluering- og Forskning siger ifølge AFP, at fødselsdepression er en alvorlig og potentiel livstruende sygdom, hvor kvinder oplever tristhed, skyldfølelse og mindreværd. I alvorlige tilfælde kan man også have tanker om at gøre skade på sig selv eller barnet.

- At have adgang til et oralt lægemiddel vil være en gavnlig mulighed for mange af de kvinder, der kæmper med ekstreme og sommetider livstruende følelse.

Pillen kommer til at få navnet Zurzuvae, og den er udviklet af Sage Therapeutics.

I Danmark bliver alvorlig fødselsdepression behandlet med eventuel indlæggelse og antidepressiv medicin ifølge sundhed.dk.

/ritzau/