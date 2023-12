USA godkender rekordhøjt forsvarsbudget

Repræsentanternes Hus i USA har godkendt et rekordstort forsvarsbudget på 886 milliarder dollar for det kommende år. Det svarer til 6050 milliarder kroner.

Det er tre procent mere end det seneste forsvarsbudget.

310 stemte for og 118 imod. I forvejen var budgettet blevet godkendt i Kongressens andet kammer, Senatet, med stemmerne 87-13.

Nu sendes det videre til præsident Joe Biden, der skal godkende det med sin underskrift.

Budgettet for 2024 indeholder hjælp til Ukraine for 300 millioner dollar (godt to milliarder kroner).

Det er en del af det støtteprogram - Ukraine Security Assistance Initiative - Biden har etableret til Ukraine.

Men de 300 millioner dollar i dette støtteprogram er kun en brøkdel af den separate Ukraine-pakke på 61 milliarder dollar (417 milliarder kroner), Biden har bedt Kongressen om at godkende.

Den hjælpepakke ser ikke ud til at blive godkendt i år. Republikanerne blokerer for vedtagelsen med et modkrav om, at der afsættes flere penge til at sikre USA's grænse mod Mexico bedre.

Det rekordhøje amerikanske forsvarsbudget skal dække alle militære udgifter lige fra nye skibe og fly til en lønforhøjelse til soldaterne. De får 5,2 procent mere i løn i det kommende år.

Budgettet indeholder blandt andet også fire måneders forlængelse af et omstridt overvågningsprogram, der er kendt som Sektion 702. I løbet af de fire måneder skal politikerne beslutte, om det skal ændres, fortsætte eller stoppe.

Den endelige udgave af budgettet har udeladt flere elementer, som det kunne blive vanskeligere at opnå politisk enighed om. Det er emner som transkønnede i militæret og kvindelige soldaters adgang til abort.

