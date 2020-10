USA godkender salg af missiler til Taiwan for milliarder

Et salg af våben for i alt 1,8 milliarder dollar til Taiwan er godkendt af USA's udenrigsministerium.

USA har godkendt et muligt salg af avancerede jord-til-luft-missiler til Taiwan til en samlet værdi på én milliard dollar (6,28 milliarder kroner, red.).

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium onsdag.

- Dette foreslåede salg tjener USA's nationale, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser, fordi det understøtter modtagerens fortsatte forsøg på at modernisere dets væbnede styrker og på at have en troværdig evne til at forsvare sig, hedder det i en meddelelse fra ministeriet.

Udover missilerne har ministeriet sagt godt for salg af yderligere to våbensystemer til Taiwan. Den samlede værdi af de tre våbenpakker er på 1,8 milliarder dollar.

Taiwan har siden 1949 haft en selvstændig regering, men Kina anser den demokratisk ledede ø for at være en del at sit territorie.

Det seneste år har styret i Kina øget presset på Taiwan. Overvågnings- og kampfly fra Kina har bevæget sig in i Taiwans luftrum, og krigsskibe har sejlet tæt på Taiwans maritime grænser.

/ritzau/AFP