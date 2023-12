USA godkender våbensalg til Israel uden om Kongressen

USA har fredag godkendt et salg af højeksplosiv artilleriammunition og relateret udstyr til Israel for samlet 147,5 millioner dollar, svarende til lige knap en milliard kroner.

Våbensalget er blevet godkendt under en hasteordning, der ikke kræver, at det bliver godkendt i Kongressen.

Den samme ordning blev brugt tidligere i december til at godkende et salg af tæt på 14.000 120 millimeter patroner til kampvogne til Israel.

Det amerikanske udenrigsministerium har vurderet, at "der eksisterer en nødsituation, der kræver et øjeblikkeligt salg til Israels regering".

Dermed frafalder det normale krav om, at salget skal godkendes i Kongressen.

Ammunitionssalget vil kommet fra den amerikanske hærs våbenlagre, lyder det fra USA's udenrigsministerium. Salget består af 155 millimeter højeksplosiv artilleriammunition og andet udstyr relateret hertil.

- Israel vil bruge den forbedrede kapacitet som en afskrækkelse over for regionale trusler og til at styrke forsvaret i hjemlandet, lyder det i udtalelsen fra det amerikanske udenrigsministerium.

- Det påhviler alle lande at anvende ammunition i overensstemmelse med international humanitær lov, lyder det videre.

Den seneste udvikling i konflikten mellem Israel og Hamas skete, da Hamas 7. oktober indledte et storstilet overraskelsesangreb ind over Israels grænser. Omkring 1200 personer blev dræbt - hovedsageligt civile.

Efterfølgende har Israel svaret igen med massive bombardementer af Gaza. Israel har også indledt en offensiv på landjorden i Gaza.

Mindst 21.500 personer er blevet dræbt i Gaza som følge af Israels modangreb, oplyser sundhedsmyndigheder i Gaza. Blandt dem er 8600 børn.

Sundhedsmyndighederne i Gaza er kontrolleret af Hamas' politiske gren.

Mike Ryan, krisechef i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), har tidligere sagt, at dødstallene fra begge sider "nok ikke er helt præcise, men de reflekterer i store træk antallet af døde og sårede på begge sider af konflikten".

USA har troligt støttet Israel i kampen mod Hamas blandt andet gennem militær støtte.

De seneste uger har USA forsøgt at presse Israel til at nedskalere offensiven i Gaza, så der kommer færre civile tab.

Det pres, er blandt andet kommet fra USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

- Vi forventer og ønsker at se et skifte til mere målrettede operationer med færre styrker og med et fokus på at gøre noget ved Hamas' ledelse, tunnelnetværket og få andre kritiske ting, har han ifølge nyhedsbureauet Reuters udtalt.

- Når det sker, så tror jeg, at man vil se, at de skader, der bliver gjort på civile, mindskes markant.

