USA håber at få løst krise med Frankrig i FN

USA håber at diskutere en strid med Frankrig om en ny sikkerhedsaftale med Australien ved FN's Generalforsamling i næste uge.

Det siger det amerikanske udenrigsministerium i en erklæring lørdag. I erklæringen siger talsmanden Ned Price, at Frankrig er "en vital partner og vores ældste allierede".

Erklæringen kommer efter Frankrig for første gang nogensinde har kaldt dets ambassadør i Washington hjem til konsultationer i protest mod Biden-administrationens nye kurs med et tæt sikkerhedssamarbejde med briterne og australierne i Asien.

Også den franske ambassadør i Australien er kaldt til rådslagning i Paris efter den nye udvikling, som betyder, at USA skal levere teknologi til atomubåde til Australien.

USA's ageren, som kommer uventet for franskmændene, har skabt stor vrede i Frankrig, som nu har mistet milliardkontrakter om at levere ubåde til Australien.

- USA's ageren i denne sag er en uacceptabel adfærd blandt allierede og partnere, siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Le Drian siger, at den nye udvikling påvirker Frankrigs syn på landets alliancer og dets syn på asiatiske regioners betydning for EU:

Frankrigs minister for europæiske anliggender, Clement Beaune, siger, at Frankrig heller ikke længere er i stand til at stole på Australien i forbindelse med handelsaftaler indgået med EU.

En gallaaften i den franske ambassadørbolig i Washington, der skulle finde sted fredag, er aflyst. Den skulle have været en fejring af et afgørende søslag under Den Amerikanske Revolution, hvor Frankrig spillede en nøglerolle.

I Kina kaldes den nye sikkerhedsalliance mellem USA, Storbritannien og Australien for en "ekstrem uansvarlig" trussel mod den regionale stabilitet.

Striden er knyttet til spændinger i forhold til Kina i Det Sydkinesiske Hav og Taiwanstrædet. Taiwans luftstyrke var fredag tæt på en konfrontation med ti kinesiske fly, som fløj ind på dets territorium - dagen efter Taiwan havde afsat endnu 57 milliarder kroner til militæret for at kunne imødegår militære trusler fra Kina.

/ritzau/AFP