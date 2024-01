USA hævder at have skudt missil affyret fra Yemen ned

Et amerikansk kampfly har nedskudt et krydsermissil, der blev affyret fra områder styret af Houthi-bevægelsen i Yemen.

Det oplyser den amerikanske centralkommando, Centcom, natten til mandag dansk tid.

Missilet blev affyret mod krigsskibet "USS Laboon", der befinder sig i den sydlige del af Det Røde Hav.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller skader på skibet ifølge Centcom.

Artiklen fortsætter under annoncen

De iranskstøttede houthier har de seneste uger udført en række angreb på international skibstrafik i Det Røde Hav.

Som modsvar på de angreb udførte USA i sidste uge angreb mod Houthi-bevægelsen.

Et af angrebene fandt sted fredag i samarbejde med Storbritannien og havde flere lokationer i Yemen som mål.

Angrebet var blandt andet støttet af Danmark.

Houthierne er en væbnet gruppe fra en undersekt af Yemens shiamuslimske mindretal.

Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk-ledede modstand mod Israel, USA og Vesten sammen med Hamas og Hizbollah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at houthierne har udført deres angreb i Det Røde Hav.

Angrebene har ført til, at en lang række rederier har måttet omlægge deres ruter.

Siden 2014, hvor houthierne overtog magte i Yemens hovedstad har bevægelsen kæmpet en borgerkrig mod Yemens regering, der nu holder til i Aden.

Houthi-angrebene har ført til, at en lang række rederier har måttet omlægge deres ruter. Blandt dem er danske Mærsk.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

/ritzau/Reuters