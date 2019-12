USA hæver aldersgrænsen for køb af tobak og e-cigaretter

Fra næste år skal man være 21 år i alle delstater i USA for at købe tobak og e-cigaretter.

USA hæver den nationale aldersgrænse for køb af tobak og e-cigaretter fra 18 år til 21 år.

Det står klart torsdag, hvor Senatet har godkendt en lovpakke, der hæver minimumsalderen fra næste år.

USA har den seneste tid haft fokus på begrænsning af e-cigaretter, efter mistanke om, at flere er døde som følge af brugen.

Lovændringen vil gælde i alle delstater og bliver dermed den samme aldersgrænse som for køb af alkohol.

- Jeg er stolt af, at Senatet i dag har godkendt en lovpakke, der blandt andet sikrer en tobaksfri ungdom, for at tackle den presserende krise og holde disse farlige produkter væk fra vores børn, siger den amerikanske senator Mitch McConnell.

Det forventes, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil underskrive loven fredag.

19 ud af USA's 50 delstater har allerede en aldersgrænse på 21 år for køb af tobak.

USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) har tidligere oplyst, at der har været mindst 380 tilfælde af vejrtrækningsrelaterede sygdomme med forbindelse til e-cigaretter.

Flere selskaber i USA, der producerer cigaretterne, er allerede begyndt at trække produkterne tilbage.



Selskabet Juul, der producerer e-cigaretter, har indstillet salget i butikker og fjernet sin markedsføring på de sociale medier.

Det er tidligere meldt ud, at USA også vil forbyde smag og mentol i e-cigaretter også med fokus på ikke at tiltrække helt unge.

Onsdag præsenterede Folketinget, at smag i e-cigaretter herhjemme vil forbydes til næste år som en del af den nye tobakshandleplan.

I Danmark er det tilladt at købe tobak og e-cigaretter, fra man er 18 år.

/ritzau/