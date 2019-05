USA har beslaglagt nordkoreansk kulskib

Skib fra Nordkorea blev beslaglagt af amerikanerne for at bryde sanktioner, siger Trump-administrationen.

Donald Trumps administration oplyser torsdag, at den har beslaglagt et nordkoreansk fragtskib, som ifølge amerikanske embedsmænd blev anvendt til at transportere kul i strid med internationale sanktioner.

Det amerikanske justitsministerium meddelte torsdag, at det har beslaglagt skibet ved en usædvanligt aktion. Det sker på et tidspunkt, hvor spændinger mellem USA og Nordkorea er taget til efter affyringer af to nordkoreanske kortrækkende missiler.

Affyringerne af missilerne kan betyde, at forhandlinger mellem de to lande er i fare for at bryde sammen.

Skibet, som første gang blev konfiskeret af et andet lands maritime myndigheder i Indonesien i april sidste år, er nu beslaglagt af USA.

- Det er på vej mod amerikansk territorialt farvand, siger en embedsmand i det amerikanske justitsministerium

Skibet, som også sejler med tungt maskineri til Nordkorea, er et af landets største.

Det er første gang, at USA har beslaglagt et nordkoreanske fragtskib for at bryde sanktioner.

- Fartøjet er nu ikke længere i drift, fastslår John Demers fra justitsministeriets nationale sikkerhedsdivision i en erklæring.

Ifølge FN-myndigheder, der skal sikre, at FN-sanktioner håndhæves, transporterede det nordkoreanske fartøj med navnet "Wise Honest" 25.500 ton kul, da det blev tilbageholdt i Indonesien i april 2018.

FN-rapporten anslår, at skibet havde en last til en værdi af omkring tre millioner dollar (20 millioner kroner).

/ritzau/Reuters