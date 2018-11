USA har genindført sanktioner mod Iran

USA arbejder på at få iranske banker frakoblet det internationale pengeoverførselssystem Swift.

USA meddeler, at det har genindført alle de sanktioner mod Iran, som blev ophævet i forbindelse med atomaftalen.

Det amerikanske finansministerium siger, at yderligere 700 personer i Iran er blevet sat på en sort liste.

Desuden arbejder USA på at få iranske banker frakoblet det internationale pengeoverførselssystem Swift. Lykkes det, vil Irans muligheder for at indgå forretninger med udlandet blive yderligere svækket.

Swift, der har base i Belgien, håndterer hovedparten af de globale pengeoverførsler mellem banker og andre finansinstitutioner i 210 lande.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, siger, at Swift kan blive ramt af amerikanske sanktioner, hvis det yder hjælp til iranske finansinstitutioner, som er sortlistet i USA.

- Swift er ikke anderledes end nogen anden enhed, siger Mnuchin.

Han påpeger, at USA har tilrådet Swift, at det afbryder relationer til de iranske finansinstitutioner, som står opført på USA's liste.

Iran led under økonomiske sanktioner fra det internationale samfund i knap ti år. Men efter indgåelsen af en aftale om det iranske atomprogram for tre år siden blev en række af sanktionerne ophævet.

USA vil tillade otte lande at fortsætte import af iransk olie, men kun på et langt lavere niveau. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

De amerikanske sanktioner er rettet mod Irans atomprogram og landets påståede støtte til terrorisme.

Selv om der hersker en vis usikkerhed om fremtiden for den atomaftale, som Iran for tre år siden indgik med USA og en række andre lande, holder iranerne sig stadig inden for betingelserne i aftalen.

Det viste en kvartalsrapport fra Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, sidst i august.

Det var IAEA's anden rapport om det iranske atomprogram, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, i maj trak USA ud af aftalen. Ved samme lejlighed besluttede Trump at genindføre sanktioner.

/ritzau/AFP