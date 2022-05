USA har gennemført en vellykket hypersonisk våbentest

Hypersoniske våben er vanskelige at spore på grund af deres hastighed, flyvehøjde og manøvredygtighed.

Det amerikanske luftvåben har med succes gennemført en test af et hypersonisk våben.

Det melder luftvåbnet i en erklæring natten til tirsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Testen blev udført lørdag ud for Californiens sydlige kyst. Det var et bombefly af typen B-52, der affyrede det hypersoniske våben, lyder det i erklæringen.

- Efter adskillelse fra flyet antændte og brændte våbnet i den forventede varighed, står der blandt andet.

Begrebet hypersonisk anvendes om hastigheder, der er væsentligt større end lydens.

Lydens hastighed er på omkring 1225,5 kilometer i timen ved normalt lufttryk.

Det affyrede våben fløj med fem gange lydens hastighed, oplyser luftvåbnet.

Ifølge CNN er det ikke første gang i år, at USA tester hypersoniske våben. I midten af marts udførte landet således også en test af et hypersonisk missil, men holdt det hemmeligt i to uger, skriver det amerikanske medie.

Testen i marts kom, blot dage efter af Rusland havde testet et af sine egne hypersoniske missiler mod mål i Ukraine.

Rusland har tidligere stolt fremvist avancerede våben. Præsident Vladimir Putin sagde i december, at Rusland er verdens førende land med hensyn til udviklingen af hypersoniske missiler.

Deres hastighed, flyvehøjde og manøvredygtighed gør dem vanskelige at spore og nedskyde.

Missilerne kan bringe konventionelle sprænghoveder hurtigere og mere præcist til et mål. Men de kan også udstyres med atomsprænghoveder.

Ifølge USA har Kina også testet hypersoniske missiler, skriver Reuters. Det har det kinesiske udenrigsministerium dog selv afvist i oktober.

