USA har mange millioner vacciner på lager som EU behøver

USA har ikke godkendt vaccinen fra AstraZeneca, men har mange millioner doser på lager. EU får nej til lån.

USA har mange millioner doser af vaccinen fra AstraZeneca på lager, mens der endnu mangler et stykke vej til den endelige amerikanske godkendelse.

Det har fået det svensk-britiske selskab til at spørger regeringen i Washington, om det ikke kunne låne disse doser til EU, som langtfra har fået de doser, de europæiske lande var lovet.

Nej, er det korte svar fra USA ifølge New York Times.

Men flere føderale myndigheder har bedt regeringen om i næste uge at omgøre beslutningen. De påpeger, at der er et desperat behov i EU, Brasilien og andre lande.

- Det er vores forståelse, at andre lande kan have henvendt sig til USA's regering om donationer af doser fra AstraZeneca, og vi har bedt den amerikanske regering om at grundigt at overveje disse anmodninger, siger en talsmand for AstraZeneca.

Der er tale om rigtig mange millioner doser, som ligger på lager.

På AstraZenecas fabriksanlæg i Ohio står allerede 30 millioner doser af vaccinen klar på hætteglas ifølge avisen. BioSolution i delstaten Maryland fremstiller vaccinen for AstraZeneca. Her er der produceret et tocifret antal millioner doser af vaccinen, som ligger klar uden at blive taget i brug.

Præsident Joe Biden er ifølge New York Times presset til at leve op til sit løfte om, at enhver voksen i USA skal være vaccineret inden slutningen af maj.

Det kan være medvirkende til, at hans regering tøver med at give slip på vaccinen til lande, der allerede har godkendt AstraZenecas vaccine.

/ritzau/