USA har sandsynligvis dræbt IS-planlægger i helikopterangreb

En højtstående leder hos Islamisk Stat (IS) i Syrien menes mandag at være blevet dræbt i et amerikansk helikopterangreb.

Det oplyser Centcom, den amerikanske centralkommando med ansvar for Mellemøsten.

Centralkommandoen hævder, at IS-medlemmet blandt andet var skyldig i at "planlægge terrorangreb i Mellemøsten og Europa".

- Den amerikanske centralkommando udførte på egen hånd et helikopterangreb rettet mod en højtstående IS-leder og operationsplanlægger, står der i en meddelelse fra Centcom.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebet har "sandsynligvis" forårsaget IS-medlemmets død, oplyser centralkommandoen. Personens identitet kendes ikke.

To andre bevæbnede personer er ifølge USA også blevet dræbt.

Det Syriske Menneskerettighedsobservatorium (Sohr), som har hovedsæde i Storbritannien, melder, at en bygning, hvor et IS-medlem var til stede, blev ramt.

Angrebet skete i en landsby tæt på byen Jarabulus ved Syriens nordlige grænse til Tyrkiet.

IS-medlemmet har tidligere været fængslet i den kurdisk-kontrollerede by Manbij ifølge Sohr.

Han søgte tilflugt i området, hvor han senere menes at være blevet dræbt, for omkring seks måneder siden. Her var han under beskyttelse af en pro-tyrkisk gruppe.

Borgere i området oplyser til nyhedsbureauet AFP, at manden blev dræbt, mens han forsøgte at flygte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen civile eller amerikanske soldater er ifølge Centcom kommet noget til under angrebet.

Også tidligere i april har USA angrebet og dræbt et højtstående IS-medlem.

Det medlem hedder Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, og han var ifølge Centcom ansvarlig for at planlægge angreb i Europa for Islamisk Stat og for at udvikle gruppens ledelsesstruktur.

Han blev dræbt mandag 3. april.

Der er aktuelt 900 amerikanske soldater til stede i Syrien. De fleste af soldaterne befinder sig i den nordøstlige del af landet, der er kontrolleret af kurdere.

USA står i spidsen for en vestlig koalition, som forsøger at bekæmpe de tilbageværende medlemmer af Islamisk Stat i Syrien.

/ritzau/AFP