USA har serveret Mellemøsten på et sølvfad for Iran

Til årsskiftet er det 40 år siden, at den iranske revolution fandt sted. Trods delvis isolation og sanktioner står det iranske præstestyre stadig – blandt andet takket være USA’s fejltrin i regionen, vurderer Amin Saikal, professor og leder af center for arabiske og islamiske studier ved Australiens nationale universitet

Iran har været en paria i Vesten i årtier og en del af ”ondskabens akse” set med amerikanske øjne siden 2002, hvor daværende præsident George W. Bush brugte udtrykket i den årlige tale til nationen. Landet har været frygtet og latterliggjort for sin politiske struktur med et Vogternes Råd i toppen, bemandet af skæggede mænd i kåber og turban, og det har været underlagt omfattende sanktioner.

USA’s præsident, Donald Trump, forfulgte samme spor under sin tale i sidste uge til FN’s Generalforsamling i New York, hvor han beskyldte ”det korrupte diktatur i Iran” for at sprede ”kaos, død og ødelæggelse” i Mellemøsten. USA har allerede trukket sig fra atomaftalen med Iran og vil pålægge landet yderligere sanktioner til november.

Men Iran og dets islamiske revolution fra 1979 står stadig – og det vil det formentlig blive ved med. Intet tyder på, at landet vil bukke under for USA’s pres, siger Amin Saikal, professor i statskundskab og direktør for center for arabiske og islamiske studier ved Australiens nationale universitet. Han har arbejdet med Iran i årevis og udgiver om få måneder bogen ”Iran Rising. The Survival and Future of the Islamic Republic” (Et Iran på vej. Den islamiske republiks overlevelse og fremtid) i anledning af 40-året for den islamiske revolution.

Afghansk-australske Amin Saikal er i september gæsteforsker ved Forsvarsakade-miet i Hellerup.

”Irans præstestyre er både stærkt og sårbart. Landet er under et enormt økonomisk pres, og der er høj korruption, men styret er stadig stærkt nok til at bevare kontrollen. Det vil være forkert at antage, at det kan væltes. USA prøvede at udsulte Iran i 37 år (frem til atomaftalen, red.) for at skabe ændringer, men det lykkedes ikke. Og det vil heller ikke lykkes nu. Ligesom det heller ikke var muligt at knække Iraks tidligere diktator Saddam Hussein med sanktioner. Tværtimod vil det styrke høgene i Iran, hvis sanktionerne bliver skærpet, fordi de hele tiden har advaret mod en aftale med USA,” siger Amin Saikal.

Paradoksalt nok er det USA selv, der har været med til at styrke Irans position i Mellemøsten, pointerer Amin Saikal. Gennem angrebene på Afghanistan og Irak, hvor først Taleban og siden Saddam Hussein blev væltet, har USA ufrivilligt åbnet for en Pandoras æske af lokale magtopgør, som supermagten og dens vestlige allierede ikke har kunnet kontrollere.

”Det er amerikanernes politiske fejltrin, der har åbnet dørene for iranerne. USA har ikke haft nogen politik for tiden efter regimeskiftene, og det har skabt nogle magttomrum, som iranerne har været dygtige til at udnytte. Iran har fået mere indflydelse i både Irak og Afghanistan efter omvæltningerne, fordi der har været stærke oppositionsgrupper, som har været interesserede i deres støtte,” siger han.

Det samme gælder for Syrien og Libyen, hvor Iran også har kunnet fiske i de rørte vande, Vesten har efterladt:

”Det er naturligvis ikke et tilfælde, at Iran får denne indflydelse. Det har hele tiden været iranernes ambition at udvide deres indflydelse i regionen, men det er blevet serveret for dem på et sølvfad.”

Amin Saikal minder om, at Iran også var modstander af såvel Taleban som Saddam Hussein og som sådan græd tørre tårer over at se dem fjernet.