USA har svært ved at vurdere om Ukraine har angrebet Kreml

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at han ikke kan vurdere, hvorvidt Ruslands beskyldninger om, at Ukraine har forsøgt at likvidere præsident Vladimir Putin, er sandsynlige.

Han understreger, at han er stærkt forbeholden over for alle udmeldinger, der kommer fra Kreml.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har afvist, at Ukraine skulle stå bag noget angreb på Kreml.

Til et spørgsmål om, hvorvidt amerikanerne vil kritisere Ukraine, hvis det foretager angreb på russisk territorium, siger Blinken, at det er op til ukrainerne at afgøre, hvordan de vil forsvare sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

I et interview med Washington Post siger Blinken, at USA hverken kan bekræfte eller afvise Ruslands påstande.

I Norge siger den militære ekspert i luftkrig Lars Peder Haga, at det er opsigtsvækkende, at der har været rettet et angreb mod Ruslands leder.

- Af alle angreb på mål inde i selve Rusland må dette være det, der har størst symbolværdi, siger Haga til det norske nyhedsbureau NTB.

Kreml er et gammelt fæstningskompleks i hjertet af Moskva. Det har i et århundrede traditionelt været hovedsæde for Ruslands herskere, og Putin har sin hovedresidens og sit kontor i fæstningen.

Der er videooptagelser i omløb på sociale medier i Rusland, der viser røg og en eksplosion over Kreml.

Artiklen fortsætter under annoncen

Videoen blev lagt ud i en gruppe for beboere i et nabolag nær Kreml. Indbyggere i området meldte om et brag fra en eksplosion omkring klokken 2.30 natten til onsdag.

– Det er jævnligt blevet sagt, at Rusland vil bruge sådanne angreb som påskud til et større angreb mod civile, og det hævder Ukraine nu igen. Det er ikke umuligt, men jeg synes dette angreb får Putin til at se sårbar ud, siger Haga.

Han tror dog ikke, at dronen kom fra Ukraine.

- Det kan have været ukrainske "freelancere", som arbejder på eget initiativ, eller det kan været en russisk modstandsgruppe. Der har for eksempel været bedrevet flere sabotageangreb på russiske jernbaner og infrastruktur i Rusland i de seneste dage, siger han.

/ritzau/NTB