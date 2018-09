USA hjemkalder tre ambassadører i protest mod Taiwan-brud

USA henter ambassadører hjem fra Den Dominikanske Republik, Panama og El Salvador for kinesiske tilnærmelser.

USA hjemkalder landets ambassadører i Den Dominikanske Republik, El Salvador og Panama.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en erklæring fredag.

Årsagen er, at de tre lande ikke længere formelt vil anerkende Taiwan som uafhængigt fra Kina.

USA har tidligere udtrykt bekymring over det stigende antal lande, der har afskåret de diplomatiske forbindelser til Taiwan til fordel for Kina.

El Salvador traf beslutningen i sidste måned. Den Dominikanske Republik gjorde det i maj, og Panama brød de diplomatiske forbindelser med Taiwan sidste år.

Det selvstyrende Taiwan har dermed kun officielle relationer til 17 lande. Listen omfatter næsten kun mindre lande i Mellemamerika og Stillehavet, inklusive Belize og Nauru.

USA har heller ingen diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er landets største våbeneksportør og mest magtfulde internationale støtte.

I sidste måned advarede Det Hvide Hus om, at Kina med økonomiske incitamenter forsøgte at få andre lande til at droppe forbindelserne til Taiwan.

Ifølge USA ville det bane vejen for "økonomisk afhængighed af Kina - ikke samarbejde".

I en erklæring fra det amerikanske udenrigsministerium fredag fremgår det, at de tre ambassadører er blevet hjemkaldt på grund af de "aktuelle beslutninger om ikke længere at anerkende Taiwan".

Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins.

Taiwan har dog de facto været uafhængigt, siden den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.

Taiwan er et demokrati og har i mange år været støttet økonomisk og militært af USA.

