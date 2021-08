USA holder foreløbigt fast i evakueringsfrist 31. august

USA's præsident, Joe Biden, siger tirsdag aften dansk tid på et pressemøde, at han forventer, at landet er i mål med evakueringer fra Afghanistan den 31. august.

Der har i dagene op til tirsdag været snak om, at USA potentielt kunne forlænge fristen for, hvornår evakueringerne skulle være færdige.

Hvorvidt det vil ske, afklarede præsidenten imidlertid ikke til pressemødet, men han understregede, at faren for amerikanske tropper i Afghanistan stiger, for hver dag de er til stede i Afghanistan.

Biden fortæller på pressemødet, at han har bedt det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, om at udarbejde en plan for, hvordan en fristforlængelse ville kunne se ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidenten sagde desuden på pressemødet, at USA siden den 14. august har evakueret 70.700 mennesker ud af Kabul. Det var dagen inden, den militante islamistiske bevægelse Taliban trængte ind i hovedstaden og overtog magten i landet.

6400 af de mennesker er blevet evakueret inden for de seneste 12 timer.

/ritzau/