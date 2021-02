USA holder kronprins ansvarlig for Khashoggi-drab i rapport

Ifølge USA godkendte Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, drab på journalist i 2018, viser rapport.

Den amerikanske regering ventes torsdag at offentliggøre en rapport, der konkluderer, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, godkendte drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Det oplyser fire unavngivne embedsfolk med kendskab til sagen.

Offentliggørelsen af rapporten er det seneste forsøg fra USA's præsident, Joe Biden, på at få ryddet op i forholdet til Saudi-Arabien.

Den olierige nation er en af USA's vigtigste allierede i Mellemøsten. Men ifølge Biden blev forholdet mellem de to nationer til tider lidt for hyggeligt under tidligere præsident Donald Trump.

Trump kritiserede således sjældent Saudi-Arabien for landets menneskerettighedshistorik, krigsførelse i Yemen og andre problemer.

Derfor arbejder Biden på at få kontakten med kongedømmet tilbage til et mere traditionelt niveau.

Frigivelsen af rapporten ventes at falde sammen med Joe Bidens første telefonsamtale som præsident med Saudi-Arabiens kong Salman.

