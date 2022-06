USA hylder kinesisk demokratioprør 33 år efter massakre

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, hylder kinesiske demonstranter, der med livet som indsats demonstrerede for demokrati i deres land for 33 år siden på Den Himmelske Freds Plads i Beijing.

"Disse modige mennesker vil ikke blive glemt" hedder det i en erklæring fra USA's udenrigsminister lørdag på årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads - Tiananmen-pladsen - i den kinesiske hovedstad.

I sin udtalelse siger Blinken, at kampen for demokrati og frihed fortsat skaber genklang i Hongkong. Han fastslår også, at USA fortsat vil kæmpe for, at Kina drages til ansvar for menneskerettighedskrænkelser i Hongkong, Xinjiang og Tibet.

Det var den 4. juni 1989, at de kommunistiske ledere i Kina sendte kampvogne ind på den store plads i Beijing mod ubevæbnede demonstranter, hvoraf de fleste var unge studerende.

Mange mennesker blev dræbt, men de kinesiske myndigheder dækker over hvor mange. Nogle siger, at det var flere tusinde, andre mener, at det var hundredvis.

Kinas ledere kæmper stadig en hård kamp for at dysse hændelsen ned, og disse bestræbelser er i dag knyttet til nedkæmpelsen af demokratitilhængere i Hongkong.

I Hongkong er et stort opbud af politi sat ind for at forhindre markeringer af årsdagen for massakren - ikke mindst ved Victoria Park, hvor demokratiforkæmpere traditionelt har mødtes for at mindes dem, der blev dræbt eller kvæstet på Tiananmen-pladsen.

Studerende på universiteter i Hongkong aktionerede i denne uge ved at lægge små figurer af demonstranter og en "demokratigudinde" forskellige steder på deres læreanstalt på 33-års-dagen.

/ritzau/Reuters