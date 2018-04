USA i offensiv mod atomaftale med Iran

Præsident Donald Trump vil trække USA ud af aftalen om Irans atomprogram.

Aftalen fra juli 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd:

* Aftalen indebærer, at Iran skal afvikle centrale dele af sit atomprogram.

* Med aftalen går Iran med til at begrænse antallet af centrifuger, der bruges til berigelse af uran.

* Irans lager af uran reduceres i henhold til aftalen med 98 procent til kun 300 kilo i 15 år.

* Med aftalen forpligter Iran sig til ekstraordinært grundig overvågning, verifikation og inspektion fra Det Internationale Atomenergiagentur.

* Til gengæld for at skrue ned for blusset på landets atomanlæg ophæver Vesten sanktioner mod landet.

Kilder: Reuters, BBC.

