USA: Ikke direkte bevis for covid-19's start i laboratorie i Wuhan

Amerikanske efterretningstjenester har ikke fundet direkte beviser på, at coronapandemien stammer fra en hændelse på Wuhans Institut for Virologi.

Det fremgår af en rapport, der er blevet offentliggjort fredag amerikansk tid.

I den fire sider lange rapport fremgår det, at efterretningstjenesterne fortsat ikke kan udelukke muligheden for, at virusset kommer fra et laboratorie, men at man dog ikke har været i stand til at finde ud af, hvor pandemien stammer fra.

- Central Intelligence Agency (CIA) og en anden tjeneste er fortsat ude af stand til at fastslå den præcise oprindelige for coronapandemien, fordi begge hypoteser sætter sin lid til betydningsfulde antagelser eller er udfordret af modstridende oplysninger, lyder det i rapporten.

Efterretningstjenesterne siger, at selv om der er blevet udført "omfattende arbejde" om coronavirusser på instituttet i Wuhan, så er der ikke fundet beviser for, at en særlig hændelse kan have stået bag coronapandemiens udbrud.

/ritzau/Reuters