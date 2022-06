USA indfører næsten totalt stop for landminer

USA vil - næsten - forbyde brug af landminer.

Fremover vil det amerikanske militær "ikke udvikle, fremstille eller anskaffe" personelminer, meddeler Det Hvide Hus tirsdag.

Dermed slutter USA sig til flertallet af verdens lande, herunder også samtlige Nato-lande, der har forbudt brug af den type landminer.

Der er dog en undtagelse i USA's nye forbud. Det omhandler de amerikanske styrker i Sydkorea, der er indsat for at forsvare den tungt minerede grænse mod Nordkorea.

Med det nye skridt er USA vendt tilbage til den politik, der gjaldt på området, indtil præsident Donald Trump lempede på forbuddet i 2020.

Hans argument var, at det stillede amerikanske soldater dårligere over for en modstander, der brugte personelminer.

Ændringerne afspejler præsident Joe Bidens "tro på, at denne type våben har uforholdsmæssigt store konsekvenser for civile, herunder børn, længe efter at kampene er slut," meddeler Det Hvide Hus.

USA har omkring tre millioner landminer på lager, vurderer en højtstående embedsmand i USA's udenrigsministerium, Stanley Brown. Langt de fleste af dem skal nu destrueres.

USA's skridt "står i skarp kontrast til Ruslands handlinger i Ukraine", hvor "russiske styrker bruger eksplosive stoffer, herunder landminer, på uansvarlig vis," siger Brown.

Ruslands brug af blandt andet miner gør stor skade på civile i Ukraine, tilføjer han.

Personelminer er beregnet til at ramme soldater. Men årligt bliver tusinder af civile rundt om i verden dræbt eller lemlæstet af minerne.

Man skelner mellem personelminer og panserminer, der anvendes mod kampvogne og andre pansrede køretøjer.

Ottawa-traktaten fra 1997 indebærer et totalt forbud mod antipersonelminer. 162 lande har tilsluttet sig denne traktat, dog ikke USA, Rusland og Kina.

