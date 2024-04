USA indfører sanktioner mod israelere efter bosættervold

USA har fredag indført en række sanktioner mod blandt andet en person med tilknytning til Israels nationale sikkerhedsminister.

Det oplyser det amerikanske finansministerium i en udtalelse.

Sanktionerne kommer på baggrund af urolighederne i Vestbredden, som israelske bosættere ifølge USA til dels er skyld i.

De er desuden målrettet to organisationer, som har indsamlet penge til flere israelske mænd, der er anklaget for at have begået vold på Vestbredden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som følge af sanktionerne bliver de ramtes aktiver indefrosset.

Sanktionerne anses som et tegn på den stigende utilfredshed i den amerikanske regering med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans politik.

/ritzau/Reuters