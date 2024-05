USA indfører visumrestriktioner som reaktion på georgisk lov

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, oplyser torsdag, at USA indfører visumrestriktioner for Georgien, som landet vil evaluere sit samarbejde med.

Det sker, efter at en russiskinspireret lov om "udenlandsk indflydelse" er blevet vedtaget i landets parlament, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Loven har ført til politisk krise og omfattende protester i Georgien, som har fået kritik fra EU og en række vestlige lande.

Den nye amerikanske visumpolitik skal ramme "personer, der er ansvarlige for eller involveret i at underminere demokratiet i Georgien samt deres familiemedlemmer", udtaler Blinken.

Heri lyder det også, at den amerikanske regering vil foretage et "omfattende gennemsyn af det bilaterale samarbejde" med landet.

Loven betyder, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som organisationer, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

De seneste måneders demonstrationer mod loven er nogle af de største i landet, siden Georgien blev uafhængigt fra Sovjetunionen i 1991.

Senest har Georgiens præsident, Salome Zourabichvili, nedlagt veto mod loven. Effekten af præsidentens veto kan dog blive kortvarig.

- I dag har jeg nedlagt veto mod loven, der i sin kerne er russisk og går imod vores forfatning, sagde præsidenten 18. maj.

Præsidentens veto kan tilsidesættes ved en ny afstemning i parlamentet, som er under regeringspartiets kontrol.

Zourabichvili, der har en ceremoniel rolle, blev i 2018 valgt med regeringspartiet Georgiens Drøms opbakning.

Efter at hun blev valgt, har hun brudt forbindelserne til partiet og beskyldt det for at være prorussisk og ikke tilstrækkeligt interesseret i at komme ind i EU.

/ritzau/