USA indfører indrejseforbud fra virusplagede Brasilien

Brasilien er nu det land i verden med næstflest tilfælde af coronavirus efter USA.

USA indfører indrejseforbud for rejsende fra Brasilien. Indrejseforbuddet gælder for alle ikke-amerikanske statsborgere.

Tiltaget forbyder alle udlændinge at komme ind i USA, hvis de har været i Brasilien i løbet af de seneste to uger.

Det oplyser talskvinde i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany søndag.

Hun fortæller, at de nye restriktioner skal hjælpe med at sikre, at udenlandske statsborgere ikke bringer yderligere smitte til USA.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fastslog fredag, at Sydamerika anses som coronavirussets nye epicenter.

Samtidig fortalte organisationens chef for akutberedskab, Mike Ryan, at Brasilien "tydeligvis er det mest berørte" land.

Brasilien er således det land i verden med næstflest tilfælde af coronavirus efter USA.

Ifølge Johns Hopkins University er der over 347.000 bekræftede tilfælde af coronavirus i Brasilien og 22.013 coronarelaterede dødsfald.

I USA er over 1,6 millioner bekræftet smittede, mens 97.599 er døde som følge af virusset.

Brasilien har en af de laveste testrater i verden, og forskere spår, at det reelle antal smittede kan være skyhøjt.

Præsident Jair Bolsonaro har forsøgt at nedtone epidemiens alvor. Han har kaldt Covid-19 for "en lille influenza" og fordømt "hysteriet" omkring sygdommen.

I fravær af nationale retningslinjer har de enkelte byer og delstater været nødsaget til at udstede hver sit sæt af forholdsregler.

Næsten alle Brasiliens 27 delstater er under en eller anden form for nedlukning.

Indtil videre har to sundhedsministre trukket sig i protest mod Bolsonaros tilgang til epidemien.

/ritzau/Reuters