USA indfører rejseforbud for Huawei-ansatte

USA vil straffe kinesiske virksomheder, der støtter brud på menneskerettighederne, siger Mike Pompeo.

Præsident Donald Trumps administration vil indføre rejseforbud for ansatte i den kinesiske teknologigigant Huawei.

Det oplyser den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, på et pressemøde onsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Trumps administration vil også indføre rejserestriktioner for ansatte i andre kinesiske virksomheder, der ifølge USA støtter autoritære landes brud på menneskerettighederne.

Her nævner Pompeo eksempelvis brud på menneskerettighederne i Kinas vestlige Xinjiang-provins.

Ifølge Pompeo er administrationen desuden ved at lægge sidste hånd på planer for at minimere risikoen for datatyveri fra den populære kinesiske videoapp TikTok.

Meddelelsen fra den amerikanske udenrigsminister kommer, dagen efter at den britiske regering tirsdag oplyste, at den vil udelukke Huawei fra at deltage i udbygningen af 5G-netværket i landet.

Det sker som følge af bekymringer over, at følsomme oplysninger kan kompromitteres af Kinas Kommunistiske Parti.

/ritzau/