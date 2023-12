USA: Ingen ny aftale nær om våbenhvile i Gazastriben

Israel og Hamas er ikke i nærheden af en ny aftale om en pause i kamphandlingerne i Gazastriben.

Det meddeler Det Hvide Hus' sikkerhedsrådgiver, John Kirby, på en pressebriefing torsdag.

Tidligere torsdag har USA's præsident, Joe Biden, talt i telefon med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Jordans kong Abdullah, siger en kilde i Det Hvide Hus til Reuters.

Der er ikke umiddelbart flere detaljer om, hvad de talte om. Det er ventet, at der vil komme en meddelelse fra Det Hvide Hus senere, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

I FN's Sikkerhedsråd har generalsekretær António Guterres indkaldt til endnu et møde fredag for at drøfte krigen i Gazastriben. Mødet begynder klokken 10 lokal tid (klokken 16 dansk tid).

De Forenede Arabiske Emirater har fremlagt et udkast til en resolution med opfordring til våbenhvile i Gazastriben. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Lignende forslag er tidligere blevet afvist på grund af modstand fra USA.

Guterres skrev onsdag til Sikkerhedsrådet og bad det bruge sin indflydelse til at afværge en humanitær katastrofe i Gazastriben.

Tidligere torsdag oplyste sundhedsministeriet i den Hamas-kontrollerede enklave, at 17.177 mennesker er dræbt i de to måneder, krigen har raset i Gazastriben. Mindst 46.000 andre er såret.

Det er ikke muligt at få tallene bekræftet fra anden side.

/ritzau/