USA: Irakiske meldinger om amerikansk angreb er usande

Ifølge USA's militær er meldinger om et amerikansk angreb i Irak ikke korrekte.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere natten til lørdag dansk tid lød det ifølge nyhedsbureauet AFP, at et angreb angiveligt havde ramt en militærbase i den centrale del af landet. Det havde to sikkerhedskilder oplyst til nyhedsbureauet.

En eksplosion ramte ifølge flere unavngivne kilder fra militæret og regeringen basen Calso, hvor den tidligere proiranske gruppe Hashed al-Shaabi holder til. Gruppen er nu integreret i den irakiske hær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge en kilde fra Iraks indenrigsministerium kostede angrebet et menneskeliv, mens otte blev meldt såret. En militær kilde oplyste, at tre militære personer var blevet såret.

Hashed al-Shaabi oplyste i en udtalelse, at angrebet havde medført både materielle skader og dødsfald uden at specificere omfanget.

Ingen af kilderne har kunnet svare på spørgsmål fra AFP om, hvem der formodes at stå bag det påståede angreb. Ej heller om der var tale om et droneangreb.

Ingen har umiddelbart taget ansvar for angrebet.

Det amerikanske militær oplyser via det sociale medie X, at det ikke står bag det formodede angreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

- USA har ikke udført et militært angreb i Irak i dag, lyder det ifølge USA's centralkommando (Centcom), der tilføjer, at meldingerne om angrebet er usande.

Meldingerne kommer, mens stigende uro plager Mellemøsten grundet krigen mellem Israel og Iran-støttede Hamas i Gazastriben.

Fredag ramte et angreb en militær base nær Isfahan i Iran. Israel er mistænkt for at stå bag, men det er der indtil videre ingen bekræftelse på.

/ritzau/