USA: Iran affyrede drone mod skib med tilknytning til Israel

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium, Pentagon, er drone, der har ramt et skib ud for Indien, affyret fra Iran.

Det oplyser ministeriet i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

En drone ramte lørdag et handelsskib med tilknytning til Israel ud for det nordvestlige Indien. Det oplyste søfartsorganisationer.

Der er tale om en produkttanker, der sejler under liberisk flag, oplyser det maritime sikkerhedsfirma Ambrey i London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der udbrød brand om bord, lyder det fra det britiske militærs organisation for maritim handel (UKMTO). Ingen om bord kom til skade.

Angrebet fandt sted 200 nautiske mil sydvest for Veraval i Indien. Det svarer til cirka 370 kilometer.

Det indiske nyhedsbureau ANI siger, at det drejer sig om tankskibet "MV Chem Pluto".

- Det havde sidst lagt til i Saudi-Arabien og havde på det tidspunkt Indien som destination, melder Ambrey.

Den indiske flåde reagerede lørdag ved at sende et fly og et flådeskib til området.

/ritzau/