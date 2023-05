USA: Iran og Rusland optrapper militært samarbejde

USA hævder, at Iran og Rusland optrapper deres forsvarssamarbejde, hvilket gør Rusland bedre rustet til at fortsætte krigen i Ukraine.

- Som et led samarbejdet har Iran forsynet Rusland med over 400 angrebsdroner siden august sidste år, siger præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, John Kirby.

Iran fastholder, at det ikke forsyner Rusland med våben til brug i Ukraine, hvilket Kirby heller ikke hævder direkte.

- Dette handler om et begyndende forsvarssamarbejde, siger han

Ifølge Kirby gør samarbejdet imidlertid Rusland i stand til at dræbe flere mennesker i Ukraine, og det gør også Iran i stand til at udvide dets eget våbenarsenal, som udgør en trussel mod nabolandene.

- Vi gør, hvad vi kan for at afdække dette samarbejde, og vi er parat til at gøre mere, understreger Kirby.

- Droner er ifølge den amerikanske sikkerhedsrådgiver den primære militære hjælp fra Iran til Rusland.

- Russerne går efter at få de mest avancerede typer, pointerer han.

USA vil give meddelelse om, hvis det ser yderligere tegn på optrappet militært samarbejde mellem Rusland og Iran, siger Kirby.

/ritzau/Reuters