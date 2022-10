USA: Iranske soldater på Krim hjælper Rusland med droner

USA mener, at iranske militærfolk er indsat på Krim-halvøen for at hjælpe russiske styrker med at afsende de droner, der i de seneste uger har kostet liv og skabt store ødelæggelser i Ukraine.

Det siger talsmand John Kirby fra USA's udenrigsministerium torsdag.

- Vi vurderer, at iranske militærfolk var på landjorden på Krim og hjalp Rusland i de operationer, siger Kirby.

Han tilføjer, at det tilsyneladende kun er et relativt lille antal iranere, det drejer sig om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland indtog i 2014 Krim-halvøen og erklærede den for russisk territorium.

Ukraine har i de seneste uger oplevet adskillige angreb med droner af typen Shahed-136, der er fremstillet i Iran.

Tidligere på ugen bekræftede fire højtstående unavngivne iranske kilder, at Iran er i færd med at sælge flere droner og missiler til Rusland.

Ifølge en talsmand for de ukrainske krisemyndigheder har Rusland inden for de seneste to uger gennemført knap 200 angreb med missiler, droner og artilleri mod ukrainske energianlæg.

Angrebene har været rettet mod 16 ukrainske regioner samt hovedstaden Kyiv.

Over 70 mennesker er dræbt og 240 såret i de angreb. Desuden er 380 bygninger ramt. Knap to tredjedele er boliger. Resten er blandt andet kraftværk.

På torsdagens pressemøde i Washington D.C. antyder John Kirby også, at der foreløbig ikke er grund til at forsøge at genoptage atomforhandlingerne mellem Iran og en række vestlige lande, herunder USA.

- Vi er meget langt fra iranerne i forhold til at vende tilbage til aftalen, så det er vi ganske enkelt ikke fokuserede på lige nu, siger talsmanden.

Forhandlingerne har stået på i flere måneder. Men det er endnu ikke lykkedes at nå frem til en aftale om, at Iran lader atominspektører komme ind i landet til gengæld for at få ophævet sanktioner.

Iran har ikke umiddelbart kommenteret beskyldningerne fra USA. Heller ikke fra Ruslands regering har der lydt nogen kommentarer til sagen.

Tidligere har Irans regering afvist, at den har solgt droner til Rusland.

- Iran og Rusland kan lyve over for verden, men de kan ikke skjule kendsgerningerne, og kendsgerningerne er, at Iran nu er direkte involveret på landjorden, siger John Kirby.

Han tilføjer, at USA nu vil se på muligheden for at indføre nye sanktioner mod Iran på grund af salget af droner til Rusland.

Det har EU allerede gjort, og torsdag fulgte Storbritannien trop.

/ritzau/Reuters