USA: Israels brug af våben kan have overtrådt humanitær folkeret

Israels brug at amerikanske våben under krigen i Gazastriben kan være i strid med den humanitære folkeret.

Sådan lyder det fra USA fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters USA's hidtil skarpeste kritik af dets allierede Israel.

Vurderingen fremgår af en rapport, som er udarbejdet af det amerikanske udenrigsministerium.

- På grund af Israels betydelige afhængighed af amerikanskproduceret forsvarsmateriel, så er det rimeligt at tro, at materialet siden 7. oktober er brugt af israelske soldater i strid med humanitær folkeret, lyder det i rapporten.

Det fremgår også, at USA ikke har tilstrækkelig information til at komme med en endelig vurdering af, om amerikanske våben er brugt på måder, der krænker den humanitære folkeret.

Det er på grund af "den kaotiske krigssituation" i Gazastriben, at man ikke kan skaffe et endeligt bevis for brud på folkeretten.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, havde oprindeligt frist for at aflevere rapporten til Kongressen onsdag. Rapporten blev dog ikke afleveret før fredag.

Det er den amerikanske præsident, Joe Biden, der har bestilt rapporten.

Den demokratiske senator Chris Van Hollen siger, at bidenregeringen undviger alle de svære spørgsmål. Han mener, at rapporten modsiger sig selv.

Biden har tidligere på ugen erkendt, at Israel har anvendt amerikanske bomber i angreb, som har dræbt civile palæstinensere.

Som følge af dette har bidenregeringen valgt at tilbageholde en våbenleverance bestående af 3500 bomber.

Biden har tilmed truet med at stoppe forsendelser af andre våbentyper, hvis Israel udfører en fuld landinvasion af den sydlige by Rafah.

Mere end 34.000 palæstinensere er blevet dræbt siden 7. oktober. Det oplyser Gazastribens sundhedsmyndigheder, som styres af Hamas.

7. oktober gik Hamas ind i Israel og dræbte 1200 mennesker samt tog 252 yderligere som gidsler. Af dem menes 133 stadig at være gidseltagne i Gazastriben.

