USA kalder Irans centralbankchef for global terrorist

Den amerikanske præsident, Donald Trumps, administration betegner lederen af Irans centralbank som "en global terrorist" og underlægger ham sanktioner.

USA siger, at centralbankchefen, Valiollah Seif, overfører millioner af dollar til Hizbollah i Libanon.

Sanktionerne har til formål at isolere Iran yderligere fra det globale finanssystem. De kommer, efter at USA har meddelt, at det vil træde ud af atomaftalen med Iran.

Det amerikanske finansministerium beskylder Valiollah Seif for at bistå med overførsler af millioner af dollar til den iranskstøttede militante gruppe Hizbollah.

Seif er guvernør i den iranske centralbank, og i den amerikanske erklæring bliver han betegnet som "global terrorist".

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, siger, at Seif i hemmelighed har kanaliseret store beløb fra Den Iranske Revolutionsgarde til Hizbollah via al-Bilad Islamic Bank i Irak.

Bankenes bestyrelsesformand rammes også af amerikanske sanktioner.

Sanktionerne betyder, at enhver, der gør forretninger med Seif, kan blive ramt af sanktioner fra USA.

/ritzau/AP