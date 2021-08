USA kan evakuere mindst 5000 personer om dagen fra Kabul

USA kan evakuere mellem 5000 og 9000 personer fra Afghanistans hovedstad, Kabul, om dagen.

Det siger John Kirby, talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, til CNN.

- Vi er fortsat forpligtet til at færdiggøre tilbagetrækningen på en sikker og ordentlig måde samt at gøre, hvad vi kan, for at få så mange af vores statsborgere og tolke ud, siger John Kirby.

Han siger videre, at mellem 5000 og 10.000 amerikanske statsborgere stadig formodes at være i Kabul.

Samtidig er tre amerikanske militærbaser ved at blive klargjort til at tage imod op mod 22.000 afghanere.

Det drejer sig både om afghanere, der har arbejdet for USA under krigen i Afghanistan, og deres nærmeste familie.

Godt 700 personer inklusiv over 150 amerikanske statsborgere er blevet evakueret de sidste 24 timer. Det oplyser Kirby videre til ABC News.

USA's militær i Afghanistan har primært fokus på lufthavnen i Kabul.

- Vores fokus militært er meget snævert på lufthavnen. På at sikre at vi kan holde den kørende og opretholde sikkerhed og stabilitet der, siger John Kirby.

Mandag aften kunne et dansk evakueringsfly ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen var for kaotisk.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har tidligere tirsdag fortalt til Sky News, at "situationen i lufthavnen er ved at blive stabiliseret".

/ritzau/Reuters