USA kan sætte militær ind i konfliktramte Venezuela

USA's udenrigsminister afviser ikke at sætte amerikansk militær ind i Venezuela for at løse konflikt.

USA er klar til at sætte militær ind i konfliktprægede Venezuela, hvis det bliver nødvendigt.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i et tv-interview med Fox News, beretter Reuters.

- Præsidenten (Donald Trump, red.) har været krystalklar og yderst konsekvent. Militær indgriben er en mulighed. Hvis det er nødvendigt, så gør USA det, siger Mike Pompeo til Fox News.

Han tilføjer dog, at USA vil foretrække en fredelig overgang af magten til oppositionsleder Juan Guaidó, som USA støtter.

Tirsdag var Pompeo ude med information om den hårdt pressede præsident Nicolas Maduro, som angiveligt skulle have planlagt at forlade Venezuela tirsdag morgen for at gå i eksil i Cuba.

Rusland, der støtter Maduro, overtalte ham til at blive, forklarede Pompeo til CNN ifølge Reuters.

Tirsdag morgen opfordrede Juan Guaidó både civilbefolkningen og militæret i Venezuela til at indlede en opstand mod landets præsident, Nicolas Maduro.

Tirsdag aften lokal tid skrev Guaidó på Twitter, at præsident Maduro ikke længere havde opbakning fra landets væbnede styrker. Samtidig opfordrede han sine støtter til at gå på gaden igen onsdag.

Præsident Maduro svarede dog igen med beskeden om, at han stadig har de militære topfolks loyalitet.

Det sagde han i en tv-transmitteret tale, hvor han sad side om side med landets forsvarsminister.

Begge parter har opildnet deres støtter til at gå på gaden igen onsdag.

- I dag fortsætter vi. Vi vil fortsætte med større styrke end nogensinde, Venezuela, skrev oppositionsleder Guaidó på Twitter onsdag morgen.

35-årige Guaidó udråbte i januar sig selv til midlertidig præsident. Han mener, at Maduros valgsejr i maj 2018 var ulovlig.

Juan Guaidó er anerkendt som midlertidig præsident af både USA og en lang række EU-lande. Heriblandt Danmark.

Store dele af befolkningen i det latinamerikanske land har i flere år haft svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen på grund af en langvarig økonomisk krise, som mange giver Maduro skylden for at have udløst.

/ritzau/