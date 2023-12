USA kan støtte udkast i FN's Sikkerhedsråd om hjælp til Gaza

USA kan støtte det nuværende udkast til en resolution i FN's Sikkerhedsråd om humanitær hjælp til Gaza.

Det siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, ifølge mediet Al Jazeera.

Hun vil ikke sige til mediet, hvordan hun har tænkt sig at stemme, "men det vil være en resolution - hvis resolutionen bliver fremsat, som den er - som vi kan støtte", siger hun.

Linda Thomas-Greenfield uddyber ikke over for Al Jazeera, hvad det nuværende udkast til en resolution i rådet indeholder.

Teksten har været genstand for intense forhandlinger de seneste dage, hvor en afstemning er blevet udskudt flere gange.

Senest siger diplomatkilder til nyhedsbureauet Reuters, at afstemningen er udsat til fredag.

Tidligere på måneden nedlagde USA veto mod en resolution, der kræver en omgående humanitær våbenhvile i Gaza.

Linda Thomas-Greenfield afviser, at resolutionen er blevet "udvandet", skriver Al Jazeera.

- Den vil støtte den prioritet, som Egypten har om at sikre, at vi sætter en mekanisme på jorden, som vil støtte den humanitære assistance, og vi er klar til at bevæge os videre, siger hun.

Den amerikanske FN-ambassadør siger desuden, at resolutionen er "fuldt støttet af den arabiske gruppe", skriver Al Jazeera.

Afstemningerne i Sikkerhedsrådet har genoplivet en ofte fremført kritik af rådet.

At vetomuligheden hos de fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - gør Rådet handlingslammet i en række sager, for eksempel også i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Hidtil er rådet nået frem til en resolution med en opfordring til humanitære "pauser" i Gaza af en varighed, som giver mulighed for, at nødhjælp kan komme ind. Det skete 15. november. Den resolution opfordrede også til såkaldte humanitære korridorer.

/ritzau/