USA: Kejserpingviner er udrydningstruede

Ifølge USA's regering risikerer de antarktiske kejserpingviner at uddø som følge af den globale opvarmning. Det skriver Reuters.

Udtalelsen fra regeringen kom tirsdag, da den var ved at færdiggøre en lov om truede dyrearter.

Den amerikanske myndighed for natur- og dyrebeskyttelse, U.S Fish And Wildlife Service, mener, at kejserpingviner bør beskyttes under loven om truede dyrearter.

Det skyldes, at fuglene bygger kolonier og opfostrer deres unger på den arktiske is, som er truet af klimaforandringerne.

Ifølge myndigheden har en grundig gennemgang af beviser - herunder satellitdata fra 40 år - vist, at pingvinerne i øjeblikket ikke er i fare for at uddø. Men med de stigende temperaturer tyder det på, at det kan ske.

Shaye Wolf, der er direktør for klimaforskning ved Center for Biologisk Diversitet, mener, at udmeldingen er et tegn på, at kejserpingviner har brug for "hurtig klimahandling", hvis arten skal overleve.

- Pingvinens eksistens afhænger af, om vores regering griber til handling nu for at reducere brugen af fossile brændstoffer, der fører til klimaopvarmning, siger hun.

Ifølge den amerikanske regering har klimaforandringerne allerede påvirket en koloni af kejserpingviner negativt.

Den næststørste koloni, Halley Bay-kolonien, oplevede i en årrække dårlige havisforhold, hvilket førte til, at alle nyfødte pingviner fra 2016 druknede.

Hvis kejserpingvinerne får en status som en truet art, vil det fremme internationalt samarbejde om at bevare bestanden og øge midlerne til bevaringsprogrammer.

Flere dyr, der tidligere har været på randen af at uddø, er blevet reddet af at få status som truede dyrearter.

Det gælder blandt andet grizzlybjørnen, hvidhovedet havørn og gråhvaler.

Kejserpingvinen er den største af pingvinarterne og lever i Antarktis.

/ritzau/Reuters