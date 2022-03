USA-kender: Biden meldte Amerika ind på den globale scene

Joe Biden brugte den første del af tale til nationen på at love, at USA vil indtage aktiv rolle i verden.

Da Joe Biden natten til onsdag dansk tid holdt sin første State of The Union-tale, lykkedes det den amerikanske præsident at få vist, at USA igen er klar til at indtage en førende rolle på den globale scene.

Det vurderer Camilla Sebelius Winther, der har arbejdet for flere amerikanske politikere og har en kandidatgrad fra Roskilde Universitet med speciale i formidling af samfundsproblematikker.

Hun hæfter sig især ved, at Biden brugte første del af talen, der traditionelt tager udgangspunkt i USA, på at tale om konflikten i Ukraine og fordømme Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Jeg var spændt på at se, om Biden ville bruge Ukraine til at slå talen an. Det gjorde han, og han fik virkelig sat USA tilbage på banen som en aktiv spiller i det internationale verdenssamfund, siger Sebelius Winther onsdag morgen.

- Biden starter med at sige, at Putin har forregnet sig, og at han er mere isoleret end nogensinde før. Det bruger han til at underbygge, hvorfor det er vigtigt at møde Putin med et bredt samarbejde, og at USA selvfølgelig skal være en del af den verden.

/ritzau/