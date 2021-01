Efter 20 år med republikanske senatorer ser sydstaten Georgia nu ud til at kunne sikre Demokraterne afgørende indflydelse i Senatet. Resultatet af omvalget i den traditionelt republikanske delstat er et varsel om, at USA’s hvide befolkning vil komme i mindretal, mener professor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet Jørn Brøndal