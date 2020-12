USA: Kina begår grove brud på sanktioner mod Nordkorea

USA er parat til at betale millioner af dollar for oplysninger om omgåelse af sanktioner mod Nordkoreas styre

Det amerikanske udenrigsministerium beskylder Kina for grove og åbenlyse overtrædelser af landets forpligtelser til at opretholde internationale sanktioner mod Nordkorea.

USA siger, at det er parat til at betale op til fem millioner dollar (omkring 31 millioner kroner) for oplysninger om omgåelser af sanktionerne.

- Kina forsøger at "afværge virkningerne" af FN's sanktioner mod Nordkorea, siger den amerikanske viceminister for nordkoreanske anliggender, Alex Wong.

I en tale i tænketanken Washingtons Center for Strategiske og Internationale Studier siger Wong samtidig, at Kina fortsat er vært for mindst 20.000 nordkoreanske arbejdere, hvilket er i strid med sanktionerne.

Wong tilføjer, at USA i det seneste år 555 gange har observeret skibe transportere kul og mange andre produkter fra Nordkorea til Kina i strid med sanktionerne.

- Ved ingen af disse lejligheder har de kinesiske myndigheder grebet ind for at stoppe disse illegale importer, siger han.

/ritzau/Reuters