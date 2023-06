USA: Kina har spioneret fra Cuba i et stykke tid

Kina har spioneret fra Cuba i et stykke tid og har opgraderet dets efterretningsfaciliteter i landet i 2019.

Det siger en embedsmand fra USA's præsident Joe Bidens administration lørdag.

Avisen Wall Street Journal skrev torsdag, at Kina har indgået en hemmelig aftale med Cuba om at etablere et elektronisk aflytningsanlæg på øen, der ligger omkring 160 kilometer fra delstaten Florida.

USA og den cubanske regering har dog sået stor tvivl om de oplysninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Embedsmanden, der udtaler sig anonymt, siger, at mediernes beskrivelser "ikke stemmer overens med vores forståelse" uden at sige noget om, hvilke oplysninger, der ikke passer. Embedsmanden siger heller ikke, om Det Hvide Hus mener, at Kina er i gang med bygge et aflytningsanlæg på Cuba.

Ifølge embedsmanden stammer sagen fra før Joe Bidens tid som præsident.

- Det er en vedvarende sag og ikke en ny udvikling, lyder det.

- Kina gennemførte en opgradering af dets efterretningsfaciliteter i Cuba i 2019. Det er veldokumenteret af efterretninger.

Reuters har bedt den kinesiske ambassade i USA om en kommentar til de nye oplysninger fra den amerikanske embedsmand. I den forbindelse henviser en kinesisk embedsmand til en udtalelse fra det kinesiske forsvarsministerium, hvor USA beskyldes for at "sprede rygter og bagvaskelse" ved at tale om et aflytningsanlæg i Cuba.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den cubanske regering er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters' forespørgsel om en kommentar.

Torsdag afviste Cubas viceudenrigsminister, Carloz Fernandez de Cossio, historien fra Wall Street Journal som værende "totalt usand" og kaldte det en amerikansk fabrikation, der skal retfærdiggøre USA's årelange handelssanktioner mod landet.

Opmærksomheden på påstået kinesisk spionage fra Cuba kommer, mens USA og Kinas regeringer tager forsigtige skridt i retning mod at lægge en dæmper på spændinger mellem landene.

I februar blev der skruet op for spændingerne, da der var en påstået kinesisk spionballon over USA.

/ritzau/Reuters