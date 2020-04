USA: Kina kan have udført underjordiske atomprøvesprængninger

En ny rapport fra USA's udenrigsministerium peger på øgede aktiviteter ved Kinas atomtestanlæg Lop Nur.

Trods et forbud har Kina muligvis i al hemmelighed udført underjordiske atomprøvesprængninger.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium onsdag i en rapport.

Rapportens konklusioner, der først blev bragt i The Wall Street Journal, kan nemt forværre forholdet mellem Kina og USA.

Forholdet er i forvejen blevet dårligere af amerikanske beskyldninger om, at coronaviruspandemien skyldes kinesernes fejlhåndtering af virusudbruddet i byen Wuhan.

Ifølge rapporten fra det amerikanske udenrigsministerium har der i hele 2019 været aktivitet ved Kinas atomtestanlæg Lop Nur.

- Kinas mulige forberedelser til at drive sit Lop Nur-teststed hele året rundt, landets brug af eksplosive indkapslingskamre, omfattende udgravningsaktiviteter og en mangel på gennemsigtighed i dets atomprøveaktiviteter rejser bekymringer, står der i rapporten.

Kinas mangel på gennemsigtighed omfatter blokering af dataoverførsler fra sensorer, der er knyttet til et overvågningscenter, der drives af et internationalt agentur, der kontrollerer forbuddet mod atomprøvesprængninger.

Traktaten for Omfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger kaldet CTBT (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty) blev aftalt i 1996 og indebærer et totalt forbud mod atomprøvesprængninger.

I traktaten er aktiviteter, der har til formål at sikre atomvåbens sikkerhed, dog undtaget.

En talskvinde for Organisationen for Omfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger siger til The Wall Street Journal, at der ikke har været nogen forstyrrelser i dataoverførsler fra Kinas fem sensorstationer siden slutningen af august 2019.

Den kinesiske ambassade i Washington har ikke reageret på en anmodning fra nyhedsbureauet Reuters om en kommentar til rapporten fra USA's udenrigsministerium.

/ritzau/Reuters