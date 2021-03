USA kommer i april med nye mål for at opfylde Paris-aftale

Inden et internationalt topmøde 22. april vil USA offentliggøre nye nationale mål for at bekæmpe opvarmning.

USA vil i april fremlægge nye nationale mål om CO2-reduktion for at begrænse den globale opvarmning.

Det sker i henhold til den internationale klimaaftale, som blev indgået i Paris i 2015 mellem over 190 lande.

Det bekræfter den amerikanske regerings særlige klimaudsending, John Kerry, onsdag, efter et møde med den franske finansminister, Bruno Le Maire, i Paris.

- Vi vil annoncere vores NDC på topmødet 22. april eller i dagene før det, siger den tidligere amerikanske udenrigsminister med henvisning til et internationalt klimatopmøde, som USA's præsident, Joe Biden, indkaldte til kort tid efter sin indsættelse 20. januar.

På topmødet skal det drøftes, hvordan man styrker nogle af de bestemmelser, der skal bremse udledningen af klimagasser.

I aftalen fra Paris blev der sat et mål om, at den globale opvarmning kun skal stige 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Biden har gjort bekæmpelse af den globale opvarmning til en mærkesag i sin nye regering.

- Efter min mening har vi allerede ventet for længe med at tage os af klimakrisen. Vi kan ikke vente længere. Vi ser det med vores egne øjne. Vi føler det. Vi kan mærke det i vores knogler. Og det er tid til at handle, sagde han i januar.

Hans forgænger, Donald Trump, trak USA ud af Paris-aftalen, men under Biden har USA igen tilsluttet sig aftalen.

NDC er nationalt fastlagte løfter, som underskrivere af aftalen har forpligtet sig til at melde ud.

/ritzau/AFP