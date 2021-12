USA kræver Hongkongs Stand News-journalister løsladt

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, opfordrer politiet i Hongkong til øjeblikkeligt at løslade journalister og mediechefer fra mediet Stand News, der i denne uge blev anholdt af politiet og sigtet for at opildne til oprør.

Det skriver det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

- Journalistik er ikke oprør. Vi opfordrer kinesiske og hongkongske myndigheder til at stoppe hetzen mod Hongkongs frie og uafhængige medier, står der i meddelelsen.

Natten til onsdag dansk tid kom det frem, at politiet i Hongkong havde udført en aktion mod mediet Stand News.

Stand News var et prodemokratisk medie i Hongkong, men i kølvandet på politirazziaen oplyste mediet på Facebook, at det ville lukke.

Mediets hidtidige chefredaktør Patrick Lam blev under razziaen anholdt af politiet og sigtet for at opildne til oprør. Det samme skete for klummeskribent og bestyrelsesmedlem Margaret Ng og bestyrelsesmedlem Denise Ho.

Fire andre fra mediet er også blevet anholdt.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har dog i løbet af de seneste år gradvist øget sin indflydelse i Hongkong.

Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge demokratiaktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.

De anholdte fra Stand News er dog ikke sigtet efter Kinas nye sikkerhedslov.

Men en nylig retsafgørelse med henvisning til netop sikkerhedsloven har givet myndighederne beføjelser til at gøre brug af gammel og sjældent anvendt lovgivning, fra da Hongkong var en koloni under britisk styre.

Loven om at opildne til oprør stammer ifølge Hongkong-mediet South China Morning Post fra 1938.

/ritzau/