USA kræver iransk stop for beriget uran før forhandlinger

USA' præsident vil ikke stoppe sanktioner mod Iran i et forsøg på at få landet til at forhandle om atomaftale.

Den amerikanske regering vil ikke fjerne sine sanktioner mod Iran, så længe styret i Teheran ikke lever op til sine forpligtelser i en atomaftale fra 2015.

Det siger præsident Joe Biden til tv-kanalen CBS.

Det var den internationale aftale, som tidligere præsident Donald Trump trak USA ud af og i stedet genindførte sanktioner mod Iran.

Biden bliver spurgt, om han vil være villig til at stoppe sanktionerne mod Iran for at få dem tilbage til forhandlingsbordet.

- Nej, lyder hans korte svar.

Han bliver herefter spurgt, om iranerne først skal indstille deres berigelse af uran. Det besvarer han med et bekræftende nik

Beriget uran er en vigtig komponent i fremstillingen af atomvåben.

Efter at Trump i 2018 trak USA ud af atomaftalen, svarede iraneren igen sidste år ved at øge graden af berigning af uran. Dermed overskred Iran den grænse, som var fastlagt i den internationale aftale med stormagterne.

Bidens regering har hele tiden udtrykt vilje til at vende tilbage til atomaftalen. Men USA kræver, at Iran overholder alle elementerne i atomaftalen.

/ritzau/AFP