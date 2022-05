USA kræver tidligere kasinokonge registreret som agent for Kina

Det amerikanske justitsministerium har sagsøgt den tidligere kasinomagnat Steve Wynn for at få ham til at registrere sig som en kinesisk agent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet siger, at Steve Wynn i 2017 kontaktede daværende præsident Donald Trump og medlemmer af hans administration for at viderebringe Kinas anmodning om at annullere opholdstilladelsen eller på anden måde fjerne opholdsgrundlaget for en kinesisk forretningsmand, der havde søgt politisk asyl i USA.

Steve Wynn var indtil 2018 topchef i Wynn Resorts, som han selv stiftede. Han trak sig som topchef efter beskyldninger om sexchikane og upassende adfærd.

Artiklen fortsætter under annoncen

I januar samme år trak sig han sig tilbage som finansiel formand for Den Republikanske Nationale Komité (RNC) af samme årsag.

Wynn, der i dag er 80 år, har tjent milliarder på sine investeringer i den amerikanske spilleby Las Vegas samt i dens asiatiske pendant, Macau.

/ritzau/