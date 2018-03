USA lægger formelt op til forbud mod farlig våbenanordning

Såkaldte "bump stocks", der forvandler almindelige våben til maskinpistoler, skal forbydes, siger minister.

Det amerikanske justitsministerium lægger fredag formelt op til et komplet forbud mod såkaldte "bump stocks", der forvandler almindelige geværer til fuldautomatiske våben.

Det oplyser justitsminister Jeff Sessions fredag.

- Efter det meningsløse angreb i Las Vegas er denne ændring et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at reducere truslen fra våbenvold, siger Jeff Sessions i en erklæring.

Justitsministeren har været en stålfast forsvarer for amerikanernes forfatningssikrede ret til at bære våben.

I erklæringen henviser Jeff Sessions til angrebet i den amerikanske spilleby Las Vegas 1. oktober, hvor 58 mennesker blev dræbt.

I angrebet anvendte gerningsmanden netop en bump stock, da han åbnede ild mod koncertgængere ved en musikfestival.

Myndighederne har siden oplyst, at anordningen var en af årsagerne til, at gerningsmanden i løbet af ti minutter kunne nå at dræbe og såre et så stort antal mennesker.

I februar bad præsident Donald Trump justitsministeriet om at udarbejde et forslag til en ændring af lovgivningen.

- Som jeg lovede, vil justitsministeriet udstede en regel, der forbyder bump stocks i en periode, skriver Donald Trump på Twitter fredag aften.

- Vi vil forbyde alle anordninger, der forvandler lovlige våben til ulovlige maskingeværer, tilføjer præsidenten.

