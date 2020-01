USA-ledet koalition vil trække sig ud af Irak

Tilbagetrækning sker "af respekt for Iraks suverænitet". Styrker vil blive flyttet til nye steder hurtigt.

Den amerikanskledede koalition har i et brev meddelt, at den vil trække sig ud af Irak af respekt for landets suverænitet.

Brevet fra den amerikanskledede koalition er blevet sendt til Iraks militær.

- Vi respekterer jeres suveræne beslutning om at give ordre til vores afrejse, hedder det i brevet.

Koalitionen siger, at styrkerne vil blive flyttet til nye steder i de kommende dage og uger.

I brevet til det irakiske militær henviser koalitionen til, at det irakiske parlament og landets premierminister har anmodet om en tilbagetrækning.

Brevet er afsendt af general William H. Seely III fra det amerikanske marinekorps, som har overkommandoen over styrken i Irak.

Reuters skriver, at det har fået bekræftet brevets autenticitet af en irakisk militærkilde.

Pentagon oplyser, at det ikke umiddelbart kan bekræfte oplysningerne om brevet.

/ritzau/Reuters