USA lover gratis covid-19-vaccine til alle amerikanere

Folk i USA kommer ikke til at skulle betale for en vaccine mod coronavirus, siger embedsmand.

Såfremt det lykkes at udvikle en sikker og effektiv vaccine mod covid-19, vil den blive tilbudt amerikanerne gratis.

Det oplyser en ledende embedsmand, Paul Mango, fra USA's sundhedsministerium.

Han siger samtidig, at der ikke vil blive slækket på de normale procedurer i USA for godkendelse af ny medicin for at få en vaccine hurtigt på markedet.

- Vi vil på ingen måde mindske kravene, understreger han.

Den amerikanske regering har investeret over ti milliarder dollar i seks forskellige vaccineprojekter.

Der er også indgået kontrakter, som giver staten garanti for levering af hundredvis af millioner af doser, hvis en eller flere vacciner skulle blive godkendt, efter at de har været gennem de kliniske forsøgsfaser.

Doserne vil i så fald blive betalt af staten. Læger og klinikker, som skal give vaccinen til patienter, skal have betaling. De udgifter vil hovedsageligt blive dækket af private og offentlige forsikringsselskaber.

Paul Mango giver udtryk for, at USA til januar næste år muligvis kan levere hundredvis af millioner af doser.

Francis Collins, der er direktør for USA's Nationale Institut for Sundhed (NIH), mener, at der er god mulighed for, at mindst en af de seks vacciner under udvikling, som USA har investeret i, vil vise sig at være et pletskud inden årets udgang.

